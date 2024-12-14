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  4. Ölüm direksiyon başında yakaladı! Son anları kameraya yansıdı

Ölüm direksiyon başında yakaladı! Son anları kameraya yansıdı

14.12.2024 13:41
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14.12.2024 13:41
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Adana’da, kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düşen traktörünün altında kalan sürücü Süleyman Şimşir (46), hayatını kaybetti. Talihsiz kazada Şimşir'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Şimşir'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

12 Aralık’ta şehrin Seyhan ilçesinde Süleyman Şimşir’in kullandığı traktör, köprüden yola dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düştü.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Dengesini kaybeden Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Ekipler, Şimşir'in kalp krizi geçirdikten sonra yaralanıp kaza yerinde öldüğünü belirledi.

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ANBEAN KAMERADA

Şimşir'in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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