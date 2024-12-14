Ölüm direksiyon başında yakaladı! Son anları kameraya yansıdı

12 Aralık’ta şehrin Seyhan ilçesinde Süleyman Şimşir’in kullandığı traktör, köprüden yola dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp boş sulama kanalına düştü.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Dengesini kaybeden Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Ekipler, Şimşir'in kalp krizi geçirdikten sonra yaralanıp kaza yerinde öldüğünü belirledi.
ANBEAN KAMERADA
Şimşir'in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır