HABER

Ölüm direksiyonda yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü trafik kazası geçirdi.

Ölüm direksiyonda yakaladı

Balıkesir’in Marmara ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.
Topağaç Mahallesi’nden Marmara istikametine gitmekte olan Ramazan Kılıç (40) idaresindeki özel otomobilin sürücüsü araç içerisinde kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç yoldan çıkarak araziye uçtu. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine kaza ihbarında bulunuldu. Marmara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp vefat etti.

Ölüm direksiyonda yakaladı

Ölüm direksiyonda yakaladı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Jandarmadan kaçak sigara ve tütün operasyonuJandarmadan kaçak sigara ve tütün operasyonu
82 yıllık ipotek davası82 yıllık ipotek davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.