Ölüm döşeğindeyken adına kredi çektiler, borçları mirasçılarına kaldı

Manisa’da 2 yıl önce 5 gün özel bir hastanenin yoğun bakımında şuuru kapalı bir şekilde yatan kanser hastası Veli İnan 19 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Resmi nikahlı eşi olmasına rağmen uzun yıllardır Ş.Ş. isminde bir kadınla nikahsız birlikte yaşadığı öğrenilen Veli İnan’ın şuuru kapalıyken ölmeden önceki gece mobil bankacılık kullanılarak 20 bin TL kredi ve kredi kartından da kuyumcudan alışveriş yapıldı.

İCRA GÖNDERİLİNCE NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Veli İnan öldükten kısa bir süre sonra resmi nikahlı eşinin evine icra gönderilmesi üzerine olayı öğrenen aile neye uğradığını şaşırdı. Veli İnan’ın oğlu Kadir İnan yaptığı araştırmada babası adına çekilen kredinin aynı akşam babasının nikahsız yaşadığı Ş.Ş.’nin banka hesabına EFT yapıldığını tespit etti. Tüm yapılan haksız kazançları bir bir tespit eden Kadir İnan olayı yargıya taşıdı.

Babasının kanser hastalığının son evresinde kredinin çekildiği tarihte şuuru kapalı bir şekilde yoğun bakımda yattığını ve çekilen kredi bedelinin Ş.Ş. adına EFT yapıldığını belgeleriyle savcılığa ve mahkemeye sunan Kadir İnan’ın dolandırıcılık suçlamaları hem savcılıktan hem de mahkeme tarafından ret cevabı aldı.