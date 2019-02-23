Ölüm göz göre göre gelmiş

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi’nde kömür madeninde 1 kişinin öldüğü kazanın göz göre göre geldiği öğrenildi.

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi’nde bulunan kömür madeninde dün meydana gelen olayda toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü. 2 gündür suya gömülen kepçe operatörü Mahmut Durmaz’ı arama çalışmalarına bugün son verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı sualtı ekipleri Durmaz’ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda Durmaz ile iki arkadaşının havuzda biriken fazla suyu tahliye için çalışmalara başladıkları, bölgede iki günden bu yana çatırtı sesleri geldiği ve görevli maden mühendisi tarafından şirket saha yetkilisi M.B’nin uyarıldığı öğrenildi. Saha yetkilisinin ise uyarılara rağmen "tüm sorumluluk benim" dediği iddia edilirken, şantiye sorumlusu M.B. gözaltına alındı.



