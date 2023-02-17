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Ölüm haberiyle yıkılan Kadir Ezildi: Sensizliğe alışmaya çalışmıyorum çünkü...

17.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programı sunucusu Kadir Ezildi, büyük depremden bir hafta önce anneannesi Gülhanım Kaplan'ı kaybetmişti. Afet sürecinde acısını kalbine gömüp depremzedelere yardım eli uzatan Kadir Ezildi, günler sonra sessizliğini bozdu.

Ölüm haberiyle yıkılan Kadir Ezildi: Sensizliğe alışmaya çalışmıyorum çünkü...

Depremden kısa bir süre önce anneannesi vefat eden Kadir Ezildi, Instagram hesabında takipçilerine içini döktü.

Anneannesinin fotoğraflarını yeni evinin salonuna yerleştiren Kadir Ezildi, ''Sensizliğe alışmaya çalışmıyorum çünkü sen hep gönlümdesin. Kulağımda sesin. 'Allah seni benim için vermiş' deyişin. Bu takımı Eyüp Sultan'dan almıştım sana. Verilecek kıyafetlerin içinde seçtim gözümün ışığı.'' sözleriyle duygulandırdı.

Ölüm acısıyla sarsılan Kadir Ezildi: Sensizliğe alışmaya çalışmıyorum çünkü gönlümdesin!

Torunu Kadir Ezildi ile aynı apartmana taşınan Gülhanım Kaplan, yeni evinde bir hafta oturamadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Deprem sürecinde Tek Yürek Bağış Kampanyası'na katılan Kadir Ezildi ''Ben bir acı yaşadım, insanlar bin acı yaşadı. Acım tazeyken bir de acı olayı yaşadık. Şu an yakınını kaybeden onca insanı o kadar iyi anlıyorum ki...'' diyerek depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Ölüm acısıyla sarsılan Kadir Ezildi: Sensizliğe alışmaya çalışmıyorum çünkü gönlümdesin!


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deprem Kadir Ezildi En Hamarat Benim anne

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