Ölüm izni ne kadar? Ölüm izni kaç gün kullanılabilir?

Çalışan kişilerin birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ya da çocuklarının vefat etmesi durumunda ölüm izni kullanma hakkı doğar. Ölüm izni memur ya da özel sektör çalışanları için farklı süreleri kapsar. Ölüm izniyle ilgili tüm detayları sizin için araştırdık... Ölüm İzni Nedir? Ölüm izni, yakın birisini kaybettiğiniz zaman çalıştığınız şirket tarafından verilen izin olarak tanımlanabilir.

Yakın kişilerin vefat etmesi durumunda yapılması gereken birtakım hazırlıklar, yerine getirilmesi gereken prosedürler bulunabilir. Cenaze işlemleri, vefat eden kişi hastanede ise hastane ve defin işlemleri gibi hazırlıkların yakınları tarafından yapılabilmesi için ölüm izni kullanmak gerekir. Her sektörde izin günü farklı olabilir. Memurlar ve özel sektör arasında da izin günü olarak farklılıklar görülebilir. Hangi iş grubuna ne kadar izin tanınıyor birlikte bakalım. Memurlara Verilen Ölüm İzni 2020 Yılında Kaç Gündür? 4857 sayılı iş kanununa ve 657’ye tabi olan devlet memurları, birinci derece yakınları vefat ettiğinde 7 gün ücretli olacak şekilde ölüm izni kullanabilir. Memurlar için ölüm izni ne zaman başlar diye soracak olursak, kişinin ölüm gününden itibaren izin süresi başlamaktadır. Vefat sonrasında yazılı bir dilekçe ile memur kişi izin talebinde bulunur. Ölüm izninin kullanılabilmesi için kişilerin vefat eden yakının birinci derece akraba olduğunu da kanıtlar şekilde belge sunması da gerekli prosedürler arasındadır. Ölüm izni birinci derece yakınları kapsadığı için bu izne eşinin anne ya da babası yani kayınpeder ve kayınvalide ölümleri de dahil edilmektedir.

SGK İşçilerine Ölüm izni Kaç Gün Verilir? Çalışan kişiler için belirli kurallar içeren 4857 sayılı iş kanunu, pek çok alanda memur ya da işçiler için farklı seçenekler belirlemektedir. Bunlardan biri de izin süreleridir. Yakınlarının vefatı durumunda kullanılan ölüm izni işçiler için memurlara göre daha az olacak şekilde belirlenmiştir. SGK kurumuna bağlı olarak sigortalı çalışan işçiler için yasal olarak belirlenen ölüm izni süresi 3 gündür. İzin, memurlarda olduğu gibi yine aynı şekilde ölümün gerçekleştiği gün başlar ve devamında 3 ücretli izin günü olacak şekilde kullanılır. İşçilerin bağlı olduğu bir sendika var ise izin süresi değişiklik gösterebilir. Sigortalı çalışan işçiler de dayı, amca, hala, teyze gibi akrabalarının vefat etmesi sonucu ölüm izni kullanamaz. Kişi bu durumlarda izin talep ediyor ise mevcut yıllık izin hakkından düşülerek izin kullanması sağlanabilir. Bağlı olunan şirketlerin de toleransına bağlı olarak izin süresi değişiklik gösterebilmektedir. Çalışanlar İçin Ölüm İzin Süresi Arasındaki Farklar Çalışanların sıkça takip ettiği ve yıllara göre değişkenlik gösteren zorunlu izin süreleri bulunur. Dinlenme, seyahat gibi özel durumlarda kullanılmak üzere her çalışana yıllık izin hakkı verilir. İzin süresi çalışma yılına göre değişiklik göstermektedir. Kişilerin merak ettiği izin süresi arasında ölüm izin hakkı da bulunmaktadır. Anne, baba, kardeş, eş gibi yakın akrabalarının vefat etmesi durumunda kullanabilecekleri ölüm izni kaç gün sorusu akla gelir. Memur ya da işçi olarak çalışan kişilere göre kanun farklı ölüm izin süresi belirlemiştir. Benzer bir durum kadrolu olarak çalışan memur ve sözleşmeli personel arasında da bulunmaktadır. Peki sözleşmeli personel için ölüm izni ne kadar? Sözleşmeli olarak bir kurumda çalışan personel için de işçilerde olduğu gibi ölüm izin süresi 3 gün olacak şekilde belirlenmiştir. Çünkü memur ve sözleşmeli personel için sağlanan haklar yasal olarak farklılık göstermektedir.