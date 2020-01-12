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  4. Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alptekin ailesi her gün ölüm korkusuyla yaşıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alptekin ailesi her gün ölüm korkusuyla yaşıyor. Ailenin ikamet ettiği ev nerdeyse yıkıldı yıkılacak. Hayırseverlere ve devlet büyüklerine seslenen aile, kendilerine yardım edilmesini istiyor.
Huzur Mahallesi 55. Sokakta ikamet eden Alptekin ailesin kaldığı ev 1999 depreminden sonra hasar aldı. Birçok yerinde çatlak oluşan evde yaşayan Alptekin ailesi gece yatamıyor. Evlerinin yıkılacağından dolayı tedirgin olan aile uzanacak bir yardım eli bekliyor. Ailesiyle birlikte aynı evde yaşayan Neşe Alptekin, kendilerine sahip çıkılmasını isteyerek, “Hâlimizi görüyorsunuz, annem, babam ve abimle birlikte bu evde yaşıyoruz. Annem, babam hasta, benim de nefesimde sıkıntı var, çalışamıyorum. Abimin de kolu yok, o da çalışamıyor. Bizler çok zor geçiniyoruz. Annemin yaşlılık maaşı ve abime devletin verdiği parayla geçiniyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Evimizin durumunu gördünüz, yıkılacak diye gece üstümüze çok korkuyoruz. Devletimizden, hayırseverlerimizden bize yardım etmelerini Allah rızası için istiyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Kışın evde donuyoruz, yakacak sıkıntımız da var, fakat bizim için önceliğimiz evimizin yapılması. Yağmur yağınca her yerden su damlıyor” dedi.

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