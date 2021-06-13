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Mağaradaki karbon monoksit gazı can aldı! İki kişiden biri öldü, diğeri kurtarılmaya çalışılıyor

13.06.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir mağaraya giren iki kişiden biri karbon monoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. 12 metre derinliğindeki mağarada olduğu tespit edilen diğer kişinin kurtarılması içinse çalışmalara devam ediliyor.

Mağaradaki karbon monoksit gazı can aldı! İki kişiden biri öldü, diğeri kurtarılmaya çalışılıyor

Edinilen bilgiye göre, yedi kişilik arkadaş grubu Bafa Gölü mevkiine gitti. Tekne ile ulaşımın sağlandığı bölgede arkadaş grubundan iki kişi, burada bulunan 12 metre derinliğindeki mağaraya girdi.

GAZDAN ZEHİRLENEREK FENALAŞTI

Bir süre sonra mağaraya giren iki kişiden birisi karbon monoksit gazı nedeniyle zorlukla dışarıya çıkarak fenalaştı. Arkadaşlarının yardım talebi sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU

Sağlık ekipleri mağaradan çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Mağaranın içerisinde kalan kişi için ise kurtarma çalışması başlatılırken, AFAD tarafından İzmir’den bölgeye uzman ekip gönderildiği öğrenildi.

İHA

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