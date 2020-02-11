'Ölüm meleği' Kanada'da ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında...

Ölüm meleği, T-Rex veya bir başkası... Dinozorlar bundan milyonlarca yıl önce bugün suyunu içtiğimiz, taşına toprağına kurban olduğumuz dünyamızda yaşamaktaydı. Fakat onların sonu üzücü bir şekilde geldi ve geriye sadece bugünlerde yeni örnekleri keşfedilen fosilleri kaldı. Ölüm Meleği de o fosillerden biri oldu.

ÖLÜM MELEĞİ DİNOZORU TAM 11 MİLYON YAŞINDA

Kanada'nın Alberta eyaletinde çalışma yapan bir bilim grubu, çalışmalar sırasında yeni bir fosil keşfetti. Fosil üzerinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, fosilin bugüne kadar hiç keşfedilmeyen bir dinozora ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine daha da ilginçleşen olayda, fosilin 11 milyon yıl önce yaşayan bir dinozora ait olduğu anlaşıldı. Bilim grubunun başındaki isim olan Calgary Üniversitesi'nden Dr. Jared Voris ve ekibi tarafından bu ilginç fosile ''Ölüm Meleği'' (Reaper of Death) adı verildi. Bilim insanlarının ölüm meleği ismini seçmelerinin ise elbette bir nedeni var.

FİZİKİ YAPISI DİĞER DİNOZORLARA BENZEMİYOR

Dr. Jared Voris'in açıklamalarına göre ölüm meleği, bulunan diğer tyrannosaurlardan farklı bir fiziki yapıya sahip. Ölüm meleği, bu yapısı sayesinde kalçalarından itibaren 2,4 metre yüksekliğe erişebiliyor. Ölüm meleği gibi bir dinozor ile hiç karşılaşmamış olan Voris'e göre, ölüm meleği bugüne kadar Kanada'da bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi ve son 50 yıldır en görülmemişi.