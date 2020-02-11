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'Ölüm meleği' Kanada'da ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kanada'nın Alberta eyaletinde çalışmalar yapan bir grup bilim insanı, yeni bir tür dinozor fosili (tyrannosaur) keşfetti. Ölüm Meleği (Reaper of Death) adı verilen dinozor fosili tam 11 milyon yıllık. Bilim insanı Dr. Jared Voris'e göre dinozor için ölüm meleği isminin seçilmesinin önemli bir nedeni var.

'Ölüm meleği' Kanada'da ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında...

Ölüm meleği, T-Rex veya bir başkası... Dinozorlar bundan milyonlarca yıl önce bugün suyunu içtiğimiz, taşına toprağına kurban olduğumuz dünyamızda yaşamaktaydı. Fakat onların sonu üzücü bir şekilde geldi ve geriye sadece bugünlerde yeni örnekleri keşfedilen fosilleri kaldı. Ölüm Meleği de o fosillerden biri oldu.

ÖLÜM MELEĞİ DİNOZORU TAM 11 MİLYON YAŞINDA
Kanada'nın Alberta eyaletinde çalışma yapan bir bilim grubu, çalışmalar sırasında yeni bir fosil keşfetti. Fosil üzerinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, fosilin bugüne kadar hiç keşfedilmeyen bir dinozora ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine daha da ilginçleşen olayda, fosilin 11 milyon yıl önce yaşayan bir dinozora ait olduğu anlaşıldı. Bilim grubunun başındaki isim olan Calgary Üniversitesi'nden Dr. Jared Voris ve ekibi tarafından bu ilginç fosile ''Ölüm Meleği'' (Reaper of Death) adı verildi. Bilim insanlarının ölüm meleği ismini seçmelerinin ise elbette bir nedeni var.

FİZİKİ YAPISI DİĞER DİNOZORLARA BENZEMİYOR
Dr. Jared Voris'in açıklamalarına göre ölüm meleği, bulunan diğer tyrannosaurlardan farklı bir fiziki yapıya sahip. Ölüm meleği, bu yapısı sayesinde kalçalarından itibaren 2,4 metre yüksekliğe erişebiliyor. Ölüm meleği gibi bir dinozor ile hiç karşılaşmamış olan Voris'e göre, ölüm meleği bugüne kadar Kanada'da bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi ve son 50 yıldır en görülmemişi.

Ölüm meleği Kanada'da ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında...

ÖLÜM MELEĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Ölüm meleğini keşfeden Voris ve ekibi, 11 milyon yaşındaki fosil üzerindeki araştırmalarına devam ediyor. Bölgede başka tür fosiller olabileceğini, bölgenin bu açıdan zengin olduğunu söyleyen ekip, ölüm meleğinin tüm vücut parçalarını bulabilmek için çalışmalarını sürdürecek. Umarız ki bu yeni tür dinozor hakkında daha çok bilgi edinebiliriz.

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