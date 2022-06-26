Ölüm nedenleri bilinmiyor! Güney Afrika'da gece kulübünde en az 20 kişi ölü bulundu

Güney Afrika'nın East London kentindeki bir gece kulubünde en az 20 kişi ölü bulundu.

Doğu Cape bölgesindeki olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma görevlisinin gönderildiği bildirildi.

ÖLÜM NEDENLERİ BELİRSİZ

Kulüptekilerin ölüm nedenleri belirsiz, yetkililer önceliklerinin otopsi yapmak olacağını söyledi.

Yerel Daily Dispatch gazetesi, Enyobeni Tavernası'ndaki cesetlerin, oldukları yerde yığılmış gibi göründüklerini yazdı.

ÖLENLERİN YAŞ ARALIĞI 18-20 ARASINDA

Polis Sözcüsü, gazetecilere ölenlerin çoğunun 18-20 yaşlarındaki genç yetişkinler olduğu açıkladı.

Sabaha karşı yaşanan olayın ardından Doğu Cape Başbakanı Oscar Mabuyane ölüm nedenine dair herhangi bir şey söylemedi ama "sınırsız alkol tüketimini" kınadı.

Mabuyane, Polis Bakanı Bheki Chele'nin, soruşturmaya yardımcı olacak ek bir uzman ekibiyle Doğu Cape'e gittini açıkladı.

"BUNA İNANAMIYORUZ"

Mabuyane ayrıca "Buna inanamiyoruz...Herhangi bir hastalığı olmayan gençler, aileleriyle kış tatilinin tadını çıkartması gereken gençler, öylece yaşamlarını kaybetti" dedi.

Daha önce Polis Komiseri Nomthetheleli Lilian Mene, ulusal yayıncı SABC'ye yaptığı açıklamada, "tavernanın içinde izdiham yaşandığı" iddiasından bahsetmişti.

Ancak olay yerine giren Daily Dispatch, kurbanların üzerinde görünür yaralanmalar olmadığını bildirdi.

Gazete, dans pistindekilerin sanki dans ederken çöküp kaldıklarını, sandalye ve masalarda öylece yattıklarını yazdı.

Bir Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, cesetlerin çeşitli morglara kaldırıldığını ve ölüm nedenini belirlemek için en kısa sürede otopsilerin yapılacağını bildirdi.



