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  4. Ölüm onu direksiyon başında yakaladı! Olaydan kısa süre önce arkadaşlarına ise bunu söylemiş

Ölüm onu direksiyon başında yakaladı! Olaydan kısa süre önce arkadaşlarına ise bunu söylemiş

20.01.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde evli ve 1 çocuk babası olan Atalay Seyrekbasan'ı ölüm direksiyon başında yakaladı. Atalay Seyrekbasan, araç içinde sürücü koltuğunda hareketsiz vaziyette bulundu. Seyrekbasan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki adamın olaydan kısa bir süre önce mesai arkadaşlarına, ‘Göğsüm ağrıyor’ dediği öğrenildi.

Ölüm onu direksiyon başında yakaladı! Olaydan kısa süre önce arkadaşlarına ise bunu söylemiş

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 42 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Olay ise aktarılan bilgilere göre şöyle gerçekleşti: Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde araç içinde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz vaziyette görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARINA ‘GÖĞSÜM AĞRIYOR’ DEMİŞ

Çorlu ilçesindeki bir yazılım şirketinde çalışan Seyrekbasan’ın geçirdiği olaydan kısa bir süre önce mesai arkadaşlarına, ‘Göğsüm ağrıyor’ dediği öğrenildi.

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Ölüm direksiyon başında yakaladı Ölüm direksiyon başında yakaladı

Evli ve 1 çocuk babası olan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan’ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Çorlu Garaj Camii'nden kaldırılarak, Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (İHA)

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kalp krizi Tekirdağ ölüm

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