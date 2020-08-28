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Ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik defnedildi

28.08.2020 20:35 | Son Güncelleme

Adil yargılanma talebiyle gerçekleştirdiği ölüm orucunun 238’inci gününde hayatını kaybeden Ebru Timtik Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Timtik için İstanbul Barosu önünde ve Gazi Cemevi’nde anma törenleri düzenlendi.Adil yargılanma talebiyle gerçekleştirdiği ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik, Cuma günü Gazi Mezarlığı’na defnedildi.

Timtik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından oradan alınırken, meslektaşları ve yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Timtik’in cenazesi İstanbul Barosu önüne getirildi. Burada Timtik için bir anma töreni düzenlendi.

Timtik'in cenazesi daha sonra da Gazi Cemevi'ne götürüldü ve burada da Timtik için bir anma töreni gerçekleştirildi.

Halkın Hukuk Bürosu, Timtik’in cenazesiyle birlikte Gazi Cemevi’nden Gazi Mezarlığı’na yürümek isteyen kalabalığa polisin gaz ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu belirtti.

Halkın Hukuk Bürosu daha sonra yaptığı açıklamada kalabalığın Gazi Mezarlığı’na eriştiğini ve Timtik’in vasiyeti doğrultusunda Gazi Mezarlığı'na defnedildiğini belirtti.

42 yaşındaki Timtik, ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitirmişti.

Ünsal'ın ölüm orucu sürüyor

Gizli tanık beyanına dayandırılan iddianameyle "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye" oldukları iddiasıyla tutuklanan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, 12 Eylül 2018'den beri cezaevindeydi.

Timtik'e yargılandığı davada 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer almıştı. Hüküm giydikleri davadaki iddiaları reddeden avukatlar “adil yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamışlardı.

Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan Timtik ile Burhaniye T Tipi Cezaevi'nde bulunan Ünsal açlık grevini daha sonra ölüm orucuna çevirmişti. Adli Tıp Kurumu ölüm orucundaki Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönünde rapor vermiş, bunun üzerine avukatlar hastaneye kaldırılmışlardı.

Timtik, kritik sağlık durumu sebebiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyordu.

DW/DÇÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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