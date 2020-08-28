Ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik defnedildi

Timtik için İstanbul Barosu önünde ve Gazi Cemevi’nde anma törenleri düzenlendi.Adil yargılanma talebiyle gerçekleştirdiği ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik, Cuma günü Gazi Mezarlığı’na defnedildi.

Timtik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından oradan alınırken, meslektaşları ve yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Timtik’in cenazesi İstanbul Barosu önüne getirildi. Burada Timtik için bir anma töreni düzenlendi.

Timtik'in cenazesi daha sonra da Gazi Cemevi'ne götürüldü ve burada da Timtik için bir anma töreni gerçekleştirildi.

Halkın Hukuk Bürosu, Timtik’in cenazesiyle birlikte Gazi Cemevi’nden Gazi Mezarlığı’na yürümek isteyen kalabalığa polisin gaz ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu belirtti.

Halkın Hukuk Bürosu daha sonra yaptığı açıklamada kalabalığın Gazi Mezarlığı’na eriştiğini ve Timtik’in vasiyeti doğrultusunda Gazi Mezarlığı'na defnedildiğini belirtti.

42 yaşındaki Timtik, ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitirmişti.