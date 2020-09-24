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Ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik'e uluslararası ödül

24.09.2020 22:24 | Son Güncelleme

Ludovic Trarieux Uluslararası İnsan Hakları Ödülü bu yıl ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik ve cezaevinde bulunan avukat Barkın Timtik'e verilecek.

İnsan hakları için mücadele eden avukatlara verilen Ludovic Trarieux Uluslararası İnsan Hakları Ödülü'ne bu yıl ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik ile halen cezaevinde bulunan kızkardeşi Barkın Timtik layık görüldü.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından "Avrupa'nın en köklü hukuk ödüllerinden olan Ludovic Trarieux Uluslararası İnsan Hakları 2020 yılı" ödülünün Avukat Ebru Timtik ve Avukat Barkın Timtik'e verildiğini duyurdu.

https://twitter.com/halkinhukuk\_/status/1309152630506237955

Ödüllerle ilgili açıklama Perşembe günü Cenevre'de yapıldı. Jüri Başkanı Bertrand Favreau, jürinin bu ödülle, "Türkiye'deki avukatların çektiği acıları dünyaya hatırlatmayı" hedeflediğini ifade etti.

Favreau, jürinin bu ödülle "biri 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve diğeri adil yargılanma talep ettiği için ölüm orucunda ölen" iki kızkardeşi "onurlandırmak" ve "şükranlarını" sunmak istediğini dile getirdi.

Adil yargılanma talebiyle 238 gün ölüm orucunda olan Avukat Ebru Timtik 27 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Ebru Timtik, "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye" olma suçlamasıyla 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. "Terör örgütü kurmak" suçlamasıyla Mart 2019'da 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Avukat Barkın Timtik ise halen cezaevinde bulunuyor.

Nelson Mandela da ödül almıştı

1898 yılında Fransa İnsan Hakları Birliğini (LDH) kuran Fransız avukat Ludovic Trarieux'un adını taşıyan ödül, 1985 yılından bu yana insan hakları alanında mücadele eden avukatlara veriliyor. 1985 yılında Güney Afrikalı Nelson Mandela'ya verilen ödüle, 2000 yılında avukat Eşber Yağmurdereli, 2012 yılında da Muharrem Erbey'e layık görülmüştü.

DW,AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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