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Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik hayatını kaybetti

27.08.2020 22:08 | Son Güncelleme

Halkın Hukuk Bürosu, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik’in hayatını kaybettiği açıkladı.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Adil yargılanma talebiyle 238 gündür ölüm orucunda olan büro avukatımız Ebru Timtik şehit düştü!” denildi. Halkın Hukuk Bürosu aynı açıklamada, avukatları ve vatandaşları Timtik’in gözetimde tutulduğu İstanbul’daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önüne gelmeye çağırdı.

Halkın Hukuk Bürosu bu açıklamadan yaklaşık bir saat önce de Ebru Timtik'in nabzının durduğunu ve doktorların kalp masajı yaptıklarını aktarmıştı.

Ölüm orucundaki Timtik’in hayatını kaybetmesi sosyal medya platformu Twitter gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları #EbruTimtik etiketiyle konuyla ilgili paylaşımlarda bulundular.

Gizli tanık beyanına dayandırılan iddianameyle "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye" oldukları iddiasıyla tutuklanan avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, 12 Eylül 2018'den beri cezaevindeydi.

Timtik'e yargılandığı davada 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer almıştı. Hüküm giydikleri davadaki iddiaları reddeden avukatlar “adil yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamışlardı.

Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan Timtik ile Burhaniye T Tipi Cezaevi'nde bulunan Ünsal açlık grevini daha sonra ölüm orucuna çevirmişti. Adli Tıp Kurumu ölüm orucundaki Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı yönünde rapor vermiş, bunun üzerine avukatlar hastaneye kaldırılmışlardı.

Timtik, kritik sağlık durumu sebebiyle bir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetimde tutuluyordu.

DW/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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