Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’ın başvurusunu kabul ederek sağlık durumlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’nda muayene olmalarına karar verdi.

Kararın ardından adil yargılanma talebiyle ölüm orucunun 210'uncu gününde olan Ebru Timtik ile 179'uncu günündeki Aytaç Ünsal, sağlık durumlarının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Tutuklu bulunan Timtik ile Ünsal'ı muayene eden Adli Tıp Kurumu uzmanları, raporlarında iki avukat için “Hapishanede kalmaları uygun değildir” raporu verdi.

“TAHLİYE KARARI BEKLİYORUZ”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Adli Tıp'ın kararını Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

Adli Tıp Kurumu az önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ölüm orucundaki avukat arkadaşlarımız Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın ‘hapishanede kalmalarının uygun olmadığı’ şeklinde düzenledikleri raporu sundu. Mahkemenin tahliye kararı vermesini bekliyoruz.

NE OLMUŞTU

2017 yılında aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınarak tutuklanmıştı.