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Ölüm orucundaki avukatlar için Adli Tıp raporu yayınlandı

30.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Ölüm orucundaki avukatlar Timtik ve Ünsal'a dair Adli Tıp raporuna göre, avukatların sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun değil.

Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hakkındaki Adli Tıp raporunun açıklandığını duyurdu. Rapora göre, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın sağlık durumları cezaevinde kalmaya uygun değil. Timtik 210, Ünsal 179 gündür cezaevinde.

Adli Tıp'ın sağlık durumlarına dair raporun ardından, iki avukatın cezaevinden tahliye edilmesi için İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı alması gerekiyor.

İki avukatın birçok meslektaşı bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki ‘Adalet Nöbeti' öncesi Timtik ve Ünsal için eylem yaparak, cezaevinden tahliye edilmelerini talep etti.

Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, ölüm orucu nedeniyle önemli sağlık sorunları yaşıyor. Timtik ve Ünsal'ın aşırı kilo kaybettiği ve yürümekte zorlandıkları açıklanmıştı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Ebru Timtik ve Ankara Barosu'na bağlı Avukat Aytaç Ünsal, cezaevinde adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamış ve ardından eylemini ölüm orucuna dönüştürmüştü.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde bulunuyor. DHKP-C silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan iki isim hakkındaki iddianame gizli tanık beyanına dayandırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019'da iki avukatın da aralarında olduğu ÇHD üyesi 18 avukata toplam 159 yıl hapis cezası vermişti.

Dosya Yargıtay'da

Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Timtik ve Ünsal hakkında "yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yer aldı.

Ebru Timtik "örgüt üyeliği" suçundan 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal da aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sekiz avukatın tutuklu yargılandığı dava dosyası şu anda Yargıtay'da bulunuyor.

DW / GA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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