Ölüm orucundaki avukatlarla ilgili Ahmet Hakan'dan çağrı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, adil yargılama talebiyle 5 Nisan Avukatlar Günü'nden bu yana ölüm orucunda olan Avukat Aytaç Ünsal ve Avukat Ebru Timtik'le ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Hakan, ölüm orucu eylemine karşı olduğunun altını çizerken bu yönteme meşruiyet kazandırmak istemediğini belirtti.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Yine de iki avukatın adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olmasından insan olarak etkilendiğin söyleyen Hakan, yetkililere seslenerek iki avukatın ölüm orucuna son vermeleri için bir an önce girişimde bulunulması için çağrı yaptı.





