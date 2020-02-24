Ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak

İbrahim Gökçek, Grup Yorum’un çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki İdil Kültür Merkezi'ne bir yıl önce düzenlenen operasyonun ardından diğer üyelerle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gökçek cezaevinde, grubun Kasım 2019'da tahliye edilen solisti Helin Böke ise cezaevi dışından ölüm orucu yapıyordu.

Halen altı üyesi cezaevinde olan Grup Yorum, öncelikle üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığının haklarında çıkardığı yakalama kararlarının kaldırılmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin ilk duruşması 14 Şubat'ta görüldü. Sanatçılar, DHKP-C üyeliği ile suçlanıyor.

DW,ET,GA/HS

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