Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

Mustafa Koçak, itirafçı B.E.'nin verdiği ifadeler nedeniyle 2015 yılında İstanbul Adliyesi’nde öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alanlara "Silah temin etmek" ve "Anayasal düzeni bozmak" iddiasıyla 11 Temmuz 2019 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Koçak, tutuklu bulunduğu İzmir Şakran 2 No’lu T Tipi Cezaevinde, adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamış, talebi karşılanmayınca bunu ölüm orucuna çevirmişti.

Halkın Hukuk Bürosu, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda da, Mustafa Koçak'ın durumunun kötüye gittiğine işaret etmiş, mesajda, "Müvekkilimiz Mustafa Koçak 296 gündür adalet için ölüm orucunda. 28 yaşında 29 kilo! Nefes alamıyor!" ifadesi kullanılmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden mahkemeye gönderilen yazıya göre, itirafçı olan B.E. ise Temmuz 2017’de DHKP-C’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından Etkin Pişmanlık Kanunu hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti.

Mustafa Koçak'ın ölümüne gelen tepkiler

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Mustafa Koçak'ın ölümünü

"Tek istedği adil yargılanmaktı. Ona bu şansı vermediler. Adaletsiz yargının son kurbanı oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adil yargılama gibi bir talebi "duymazdan gelen irade bu ölümlerden sorumludur" dedi. Şebnem Korur Fincancı, "Devletlerin onurlu ve insanca yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır, bu yükümlülüğünü ihlal etmiştir" ifadesini kullandı.

Oyuncu Levent Üzümcü ise, müebbete mahkum olan Mustafa Koçak için, "Ben yapmadım dedi ama kimse sesini duymak istemedi, o da sesini duyurabilmek için ölüm orucuna girdi. Ramazanın ilk sahurunda sessizce gitti" ifadelerini kullandı.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek de, Nisan ayı başında ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybetmişti. Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek ise hala ölüm orucunda bulunuyor.

DW / JD,ET

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