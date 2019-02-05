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Ölüm paketi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:57 | Son Güncelleme

Bursa’da kendisine geldiği söylenen kargo paketini almak için şubeye giden 46 yaşındaki kadın boşanma arefesindeki eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Bursa’da kendisine geldiği söylenen kargo paketini almak için şubeye giden 46 yaşındaki kadın boşanma arefesindeki eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayın arkasındaki sır perdesini, öldürülen kadının olay yerinde bulunan cep telefonu aydınlatacak.
Olay saat 11.00 sıralarında, merkez Bursa Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Aynur Canıtez (46), kendisine gelen paketi almak için bir kargo firmasına gitti. Canıtez, boşanma aşamasında olduğu eşi A.C.’nin silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

Kurduğu planı uyguladı
Olay yerine gelen cinayet büro dedektifleri ilk olarak olayın görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Cinayet anına tanık olan bir çalışanın olay yerinde verdiği ifade, katil zanlısının olayı kurgulayıp daha sonra uyguladığını ortaya çıkardı. Kargo firmasında çalışan kadın görevli, kadının sabah şubeye gelip kendisine gelen kargo paketini istediğini söyledi. Kimlik kontrolünün ardından kendisine gelen bir kargonun olmadığını Aynur Canıtez’e söylediğini belirten çalışan, "Kendisi bana bir telefon numarası gösterdi ve Pazar gününden bu yana bu numaradan arandığını, kendisine gelen kargo paketinin teslimatı için şubeye çağrıldığını söyledi ancak numarayı kontrol ettiğimde bizim şubenin numarası olmadığını fark edip kendisine söyledim. O sırada içeriye başında bere olan bir kişi girdi ve elindeki tabancayla kadının başına ateş etti. Buradaki bir esnaf arkadaşın dediğine göre de o kişi iki gündür şubenin karşısındaki sokakta geziyormuş" dedi.

Olayı cep telefonundaki görüşmeler aydınlatacak
Çalışanların ifadelerinin ardından Aynur Canıtez’in eşi A.C. tarafından tuzağa düşürülerek olay yerine getirildiğini belirleyen ekipler, ilk iş olarak talihsiz kadının olay yerinde elinden düşen cep telefonunu mercek altına aldı. Aynur Canıtez’in ikamet ettiği eve giden cinayet büro dedektifleri kadının kızından cep telefonunun şifresini öğrenip son görüşmelerini incelemeye aldı. Polis ekipleri Aynur Canıtez’i arayıp kargo şubesine çağıran telefonun arkasındaki kişiye ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan, polis kargo şubesinin güvenlik kamera kayıtlarına da el koyup incelemeye aldı. Zanlının şehir dışına kaçma ihtimaline karşı kentin giriş çıkışlarına, otogar ve deniz otobüsü iskelelerinde ekipler görevlendirildi.

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