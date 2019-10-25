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’Ölüm patroniçesi’nin cezaevinden yönettiği uyuşturucu çetesine yeni baskın: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de, uyuşturucu satan çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla geçen yıl yakalanıp 30 yıl hapse mahkum edilen Saide D.’nin, elemanlarını cezaevinden yönettiği ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer’de, uyuşturucu satan çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla geçen yıl yakalanıp 30 yıl hapse mahkum edilen Saide D.’nin, elemanlarını cezaevinden yönettiği ortaya çıktı. Kamuoyunda ‘ölüm patroniçesi’ olarak bilinen D.’nin uyuşturucu ticareti yaptırdığı kişilere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğu kadın 20 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ‘ölüm patroniçesi’ olarak anılan Saide D., geçen yıl İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmış, evinin de arasında bulunduğu kaçak olan 8 yapı ise belediye tarafından yıkılmıştı. Saide D. ve beraberindeki 14 şüpheli tutuklanmış, çete elebaşı 30 yıl hapse mahkum edilmişti.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Saide D.’nin, elemanlarını cezaevinden yönettiğini belirledi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim’de harekete geçen polis, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde narkotik köpekleri ve Özel Harekat Polislerinin katılımıyla, 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2’si yaşı küçük çocuk, 11’i kadın olmak üzere toplam 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çoğunluğu satışa hazır halde paketlenmiş, bonzai, skunk ve uyuşturucu haptan oluşan toplam 4.192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan 20 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 19 Ekim’de adliyeye sevk edildi Şüphelilerden 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3’ü kadın 4 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. 2’si yaşı küçük, 8’i kadın olmak üzere 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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