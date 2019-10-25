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'Ölüm patroniçesi'yle bağlantılı kişilere operasyon: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

SARIYER Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - SARIYER Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Mayıs'ta Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D.'nin 15 Mayıs'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezası almasının ardından şebekeyi cezaevinden yönettiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri uyuşturucu maddelerin satışının Saide D. ile irtibatlı kişiler tarafından devam ettirildiğini tespit etmesi üzerine 18 Ekim'de Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 KİLO 192 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 11'i kadın toplam 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, skunk, ve uyuşturucu hapların bulunduğu 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2'Sİ ÇOCUK, 8'İ KADIN 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 19 Ekim'de adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. 2'si 18 yaşından küçük, 8'i kadın toplam 14 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3'ü kadın toplam kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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