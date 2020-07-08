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'Ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmıyor' dedi, başhekim yardımcısına saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 20:04 | Son Güncelleme

Ardahan'da Kovid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden 72 yaşındaki hastanın yakınları, ölüm raporunda Kovid-19 yazmadığı iddiasıyla Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul’u darp etti.

'Ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmıyor' dedi, başhekim yardımcısına saldırdı

Olay Ardahan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Kovid-19 teşhisiyle hastanede yatan ve ismi açıklanmayan 72 yaşındaki bir hasta bugün yaşamını yitirdi. Cenazeyi almak için hastaneye gelen ölen kişinin yakınları, ön ölüm raporunda, ‘bulaşıcı hastalığa bağlı doğal ölüm’ ibaresini görünce Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul'a ölüm raporunda neden Kovid-19 yazmadığını sordu. Dr. Tuğrul'un, ön ölüm raporunda prosedür gereği Kovid-19 yazılmadığını, son raporda yazılabileceğini söylemesi üzerine ölen kişinin yakınları "Siz gerçekleri saklıyorsunuz" diyerek küfürler savurarak cep telefonu fırlattı. Kafasına cep telefonu isabet eden Dr. Tuğrul, servise alınarak tedavi edildi. Başhekim Yardımcısı Tuğrul, hasta yakınından şikâyetçi oldu.
Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Sağlık-Sen İl Temsilcisi Selçuk Recepoğlu, "Bugün öğle saatleri üzerine yoğun bakım hastalarımızdan biri hayata veda etti. Hasta yakınları Başhekim Yardımcımız Oğuzhan Tuğrul’a bulaşıcı olan doğal ölüm olan hasta raporunu görmeyip, ‘neden Kovid-19 yazmamış, siz ölümleri saklıyorsunuz’ diyerek çeşitli ithamlarda bulunarak hem sözel, hem de fiziksel şiddet uygulamıştır. Bu olay bizi derinden üzmüştür. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için daha fazla caydırıcı cezalar verilmesini talep ediyoruz" dedi. (DHA)

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