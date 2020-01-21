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  4. Ölüm saçan yol için güzel haber

Ölüm saçan yol için güzel haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Eskişehir 2020 yılı 1’inci İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, sık sık ölümlü kazalarla gündeme gelen Eskişehir Kırka yolunun bölünmüş yol olarak düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Vali Özdemir Çakacak başkanlık etti.

Eskişehir 2020 yılı 1’inci İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, sık sık ölümlü kazalarla gündeme gelen Eskişehir Kırka yolunun bölünmüş yol olarak düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Vali Özdemir Çakacak başkanlık etti. Toplantıda bir araya gelen il müdürleri, belediye ve kurum başkanları, yapılacak ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Koordinasyonda yaşanan sıkıntılar hakkında birebir görüşmeler de gerçekleştirilirken yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen Eskişehir Kırka karayolunun bölünmüş yol yapılması için projelerin tamamlanacağı müjdesi verildi. Toplantıda konuşan Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, söz konusu bölge için yapılacak bölünmüş yol çalışmalarının 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki projelerine dâhil edildiğini ifade ederken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na girmesini beklediklerini belirtti. Müdür Aytekin, bir iki hafta içerisinde son kararın bildirileceğini sözlerine ekledi.
Çalışmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vali Özdemir Çakacak ise “Bunlar güzel haberler. Alpu, Mihalgazi zaten yatırım programları içerisindeydi. Biri ihale diğeri mahkeme kararı dolayısıyla bir gecikmeye uğramıştı, ama Alpu yolu ve Afyon sınırına kadar olan kısım da bölünmüş yol ihtiyacımız vardı. Güzel haberlere sevindik” şeklinde konuştu.

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