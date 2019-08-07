HABER

Ölüm sokakta yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Antalya’da 56 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 45 Sokak üzerindeki metruk bir binanın önünde meydana geldi.

Antalya’da 56 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 45 Sokak üzerindeki metruk bir binanın önünde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı öğrenilen 56 yaşındaki Davut Çelebi, sabah saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada fenalaştı. Elindeki telefonu ve 10 lirasını bir bina girişine bırakıp dinlenen Çelebi, bir süre sonra yeniden yürümeye başladı. Yaklaşık 20 metre gittikten sonra metruk bir binanın altında yere yığılan Çelebi’yi görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Davut Çelebi hayatını kaybetti. Çelebi’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı

Ölüm sokakta yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

Bahçelievler'deki dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.