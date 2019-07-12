Ölüm sokakta yürürken yakaladı

Denizli’de yolda yürüyen bir kadın fenalaşarak düştüğü yerde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2049 sokakta yürüyen kimliği tespit edilemeyen bir kadın, yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yere yığılan kadına müdahale etti. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

