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  4. Ölüm sulama kanalında geldi! Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki ikizlerin acı sonu

Ölüm sulama kanalında geldi! Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki ikizlerin acı sonu

11.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı olayda 9 yaşlarındaki ikizler sulama kanalına düşerek hayatlarını kaybetti. İrem ve Mustafa'nın düştüğünü göre aile, kendi imkanlarıyla çocuklara ulaşmaya çalıştı ancak gelen ekipler küçük çocukların cansız bedenini düştükleri noktadan 4 kilometre mesafede buldu. Aile acı olay karşısında sinir krizi geçirirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüm sulama kanalında geldi! Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki ikizlerin acı sonu

Olay, saat 10.30 sıralarında Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan gelen tarım işçiliği yapan ailenin ikizleri Mustafa ve İrem Akcan, oyun oynarken tarlanın yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocukların düştüğünü gören aile yardıma koştu. Aile kendi imkanlarıyla çocuklara ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ekiplerin çalışmasıyla ikizlerin düştükleri noktaya 4 kilometre mesafede cansız bedenleri bulundu. Mustafa ve İrem kardeşlerin cenazeleri kanaldan çıkarılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu. İkizlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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(DHA)

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Kahramanmaraş
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