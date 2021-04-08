Ölüm tarihinde anılıyor! | Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır ne zaman öldü?

SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır, uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'da bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi gibi nedenlerle hedefte yer alır.
SÜLEYMAN ÇAKIR NE ZAMAN ÖLDÜ?
Sosyal medyada Süleyman Çakır’ın ölümü bir dönem viral haline gelmiştir. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde ölmüştür. Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.
Süleyman Çakır karakteri dizideki sahneleri ile yıllardır unutulmayan dizi karakterlerinden biriydi. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın ölüm sahnesi ise birçok hayranı tarafından gündem olmuştu. Süleyman Çakır’ın ölerek diziye veda etmesinden sonra ise, Çakır için bir cenaze namazı düzenlenmiş, gazeteye vefat ilanı verilmiş ve Çakır için mevlit okutulmuştur.
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