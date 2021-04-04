Ölüm tarlada yakaladı

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek tarlasına çalışmaya giden adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsal Turlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’te ikamet eden ve pazarcılık yapan Bayram A. (50), sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Nizip Turlu Mahallesi’ndeki tarlasına çalışmaya gitti. Bir süre çalıştıktan sonra odun ateşinde çay yapmak isteyen Bayram A., bu esnada bir anda yere yığıldı. Bir süre sonra çevreden geçen vatandaşlar, Bayram A.’yı yerde hareketsiz şekilde yatarken görünce durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Bayram A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Bayram A.’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi kırsal Turlu Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

