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  4. 'Ölüm tepesi' pozu! Uçurum kenarında poz veren çift...

'Ölüm tepesi' pozu! Uçurum kenarında poz veren çift...

İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle evliliklerini ertelemek zorunda kalan Ryan ve Skye düğün pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Arkansas’taki Hawksbill Crag tepesindeki uçurumda poz veren çift yürekleri ağza getirdi.

'Ölüm tepesi' pozu! Uçurum kenarında poz veren çift...

ABD'li 30 yaşındaki Ryan ve 28 yaşındaki Skye Myers büyük bir düğün hayali kuruyordu ancak planları COVID-19 nedeniyle değişmek zorunda kaldı.

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Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle düğünlerini erteleyen ancak fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmek isteyen çift cesur pozlarıyla, bu özel günlerini turistlerin akın ettiği, 'ölüm bölgesi' olarak bilinen Arkansas'taki Hawksbill Crag tepesinde kutlamaya karar verdi.

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Fotoğraf çekimi için birçok kişinin poz vermek uğruna öldüğü uçurum kenarında poz veren çift, fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere yürekleri ağza getirdi. Gelin Skye bir emniyet kemeri takarak poz verse de bunun bir çılgınlık olduğu bir gerçek.

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Damat Ryan, 'macerayı seviyoruz. Yürüyüş, kayak, tekne gezintisi ve kamp, gündemimizdeki konular. Her zaman bir sonraki destansı macerayı arıyoruz. Bu fotoğraflarla da büyülü ve unutulmaz bir macerayı yaşadık. Skye ise emniyet halatıyla bağlıydı, tırmanış konusuda da iyi eğitimli birisi. Kullanılan tüm ekipman ve güvenlik donanımları uzman ekip tarafından incelendi' dedi.

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