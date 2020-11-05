'Ölüm tuzakları': Boynuna boyunluk takılan bebek hayatını kaybetti!

Çin haber sitesi The Paper'ın bildirdiğine göre, bir aylık bebeğin boynuna şişirilebilir bir halka geçirildi. Annesi ve büyük annesi tarafından yardım almadan 10 dakika boyunca bu şekilde yüzdürülen bebek hayatını kaybetti.

Halka çıkarıldıktan sonra boynunda izler olan bebek tepki vermeyince, anne önce uyuduğunu sandı ancak acı gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

Uzun süre hareketsiz kalan bebek hastaneye kaldırıldı ancak çok geçti. Bebek boynuna geçirilen şişme halka nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kızın ölümü, Çin'de yaygın bir dehşete yol açtı ve popüler yüzme cihazının güvenliğiyle ilgili soruları gündeme getirdi. Söz konusu görüntü Çin sosyal medyası Webio'da yayınlandı ve 450 milyondan fazla kez izlendi.

Birçok kullanıcı, küçük bebeklerin şişirilebilir halka kullanarak yüzmesine izin verme konusundaki popüler eğilimin güvenliğini sorguladı ve bir aylık bir çocuğun bunu kullanamayacak kadar küçük olduğunu söyledi.

Hunan Çocuk Hastanesi doktoru Song Yulei, küçük bebeklerin vücutlarının bu halkaları takacak kadar gelişmediğini söyledi ve ebeveynleri, yeni doğanlarını bunlara koymamaları konusunda uyardı. Song, bebeğin ağırlığı aşağı bastırıldığında boğulmaya neden olabilir dedi.