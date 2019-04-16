Ölüm uçuşundan önceki görüntüleri ortaya çıktı (2)

CENAZELER HELİKOPTERLE ALINDI
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan ve kayalıklara çarparak, yaşamını yitiren paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk (38) ile yanındaki Pakistan uyruklu Zarak Zahee'nin (27) cenazeleri, askeri helikopterle bulunduğu bölgeden alındı. Cenazeler, Fethiye Şehir Stadı'na indirilen helikopterden alınırken, cenaze aracına nakledilip, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cenazelerin indirilme çalışmalarında AFAD, AKUT, jandarma ve yamaç paraşütü pilotlarının görev aldığı belirtildi.
Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)
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