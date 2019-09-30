Ölüm vakasının ardından Midilli'de sığınmacı gerginliği

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında, bir konteyner evde çıkan yangında sığınmacı bir kadın ile muhtemelen çocuğu hayatını kaybetti. Yetkililer yangının kundaklama sonucu değil, konteynerin mutfak kısmındaki kaza sonucu çıktığı üzerinde duruyor. Midilli Belediye Başkanı Stratos Kytelis, Yunan haber televizyonu Skai'ye yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı Morya Kampı'nda gergin bir havanın hakim olduğunu dile getirdi. Yunanistan devlet televiyzonu ERT'nin haberinde de, yangında ölen kadına ait olduğu sanılan bir cesetin battaniyeye sarılmış halde bulunulduğu ve adli tıpa götürüldüğü ancak çocuğa ait cesedin henüz bulunamadığı bildirildi. Çıkan yangında 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yangında bir kadının hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından, çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce sığınmacı kamp içinde görev yapan polislerle görevlilere saldırdı. Midilli Polis Sendikası Sözcüsü Vasilis Rodopoulos, saldırgan kitlenin "Kill the Police" (Polisi öldürün) sloganları attığını ve güvenlik güçlerine taş ve farklı nesneler fırlatarak ateş yaktıklarını bildirdi. Rodopoulos, eylemcilerin ayrıca bir konteyner cezaevinde bulunan mahkumları kurtarmaya çalıştıklarını ve en az sekiz konteyner evin kullanılamaz hale getirdiklerini ifade etti. Kamp yakınlarındaki Morya köyünde yaşayan bir kişi de, "Her şeyi kırıp döktüler, korkuyoruz" dedi.