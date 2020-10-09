Ölüm yıldönümünde anılan Che Guevara'nın 1966 öngörüsü: Sovyetler Birliği kapitalizme yenilecek

Bolivya'da öldürülüşünün 53. yılında anılan Arjantinli devrimci Ernesto "Che" Guevara, ölümünden bir yıl önce 1966 yılında dönemin Çekoslavakyası'nın başkenti Prag'da küçük bir odada sahte pasaportlar ve yüzünü değiştiren bir protezle yeraltı hayatı yaşarken, Sovyetler Birliği'nin kapitalizme yenik düşeceğini öngörmüştü.

Küba Devrimi'nin liderlerinden Che Guevara, çöküşünden neredeyse 25 yıl önce güncesine Sovyetler Birliği ile ilgili olarak "Kapitalizme geri dönüyor" yazmıştı.

Bu cümle, Che'nin Doğu Avrupa'daki sosyalist blokun gidişini eleştirdiği ve onlarca yıl basılmamış ve hala fazla bilinmeyen bir metnin parçası.

Che kapitalist fikirler ve değerlerin, Sovyet ekonomi politikalarına eklemlenmeye başladığını ve toplumu giderek daha çok etkilediğini yazıyor.

Bu düşünceler, şu ana kadar çok az bilinen, Guevara'nın Kongo'da savaştıktan sonra, Bolivya'ya dönerek mücadeleye devam etmek için hazırlandığı sırada Çekoslovakya'da kaleme aldığı "Prag Defterleri"nde ifade ediliyor.



Bu, Che'nin silahını bir kenara bırakıp felsefeye ve siyasete odaklandığı, zamanın Marxist tartışmalarına katıldığı ve özellikle de "sosyalizmin komünizme doğru dönüşümü" hedefinin önündeki güçlükleri tartıştığı bir dönem.