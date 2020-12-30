HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ölüm yolculuğu Milli Parklar görevlisinin dikkati sayesinde başlamadan bitti

Ölüm yolculuğu Milli Parklar görevlisinin dikkati sayesinde başlamadan bitti

30.12.2020 15:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’ya kaçak yollarla ulaşmak için İstanbul’dan Kemer’e gelen 43 kişilik kafile, inşaat halindeki villalarda tekne beklerken Milli Park görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

İtalya’ya kaçak yollarla ulaşmak için İstanbul’dan Kemer’e gelen 43 kişilik kafile, inşaat halindeki villalarda tekne beklerken Milli Park görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu kafile ile ilgili işlemlere başlanırken 43 kişinin tekneye ulaşmak için yanlarında getirdiği şişme bota da el konuldu.
Edinilen bilgiye göre çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Suriye, Irak, İran ve Afgan kökenli 43 kişi, otobüsle Kemer’e getirildi. Kemer’den yanlarındaki şişme botla denize açılarak kendilerini İtalya’ya götürecek tekneye ulaşacakları iddia edilen şahıslar, Kındılçeşme mevkiindeki Milli Park alanında inşa edildikten sonra projesi Danıştay tarafından iptal edilen villalarda saklanarak haber bekledi. İHA muhabirinin görüştüğü ve kendisinin Dünya Kick Boks şampiyonu olduğunu söyleyen İranlı kişi, İstanbul’da çalıştıklarını ama fazla para kazanamadıkları için Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledi.
Kındılçeşme’de görevli 2 Milli Park çalışanı tarafından yapılan kontrolde fark edilen kaçak göçmenler, görevlilerin haber verdiği Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polis, bazıları ormanlık alanda saklanmaya çalışırken yakalanan kafileyi, bir akaryakıt istasyonunda toplayarak ilk bilgileri toplamaya başladı. Kafile daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Yakalanan şahısların Türkiye’de oturma izinleri varsa, iznin bulunduğu ile gönderileceği, kaçak olarak bulundukları tespit edilenlerin ise ülkelerine gönderilecekleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Korona testi için gelip hayatının şokunu yaşattılarKorona testi için gelip hayatının şokunu yaşattılar
Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

RTÜK'ten 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

RTÜK'ten 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Son dakika! Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Bakan Akar ve komutanlardan sınırda önemli ziyaret

Bakan Akar ve komutanlardan sınırda önemli ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.