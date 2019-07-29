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Ölüm yolculuğuna ellerinde can simitleriyle gittiler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasa dışı geçişlerde artış yaşanmaya başladı.

Ölüm yolculuğuna ellerinde can simitleriyle gittiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasa dışı geçişlerde artış yaşanmaya başladı. Bir gecede 3 farklı noktadan Kos Adası’na kaçmak isteyen mülteciler sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Mültecilerin can simitlerini ellerinde tutmaları dikkatlerden kaçmadı.
İlk olarak gece geç saatlerde Turgutreis Mahallesi’nden denize açılan eden 5 Suriye, 1 Filistin ve 1 Pakistan uyruklu 7 kaçak göçmen, lastik botla kaçarken sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Ardından Bodrum Hüseyin burnu açıklarında lastik botla kaçan 3 Bangladeş, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu 6 mülteci daha yakalandı. Sabaha karşı ise Bodrum Karaada güneyinde lastik bot içerisinde 11 Filistin, 7 Suriye uyruklu göçmen sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
3 olayda, 3 lastik bot ve 33 düzensiz göçmen 1 gecede yakalandı. Turgutreis Limanı’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mülteciler daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçışlarla ilgili emniyet güçleri insan tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan mültecilerin can yeleği olmadığı can simitlerini de ellerinde tutmaları dikkatlerden kaçmadı.

Ölüm yolculuğuna ellerinde can simitleriyle gittiler

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