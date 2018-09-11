Ölüm yolculuğuna trafikten men ve para cezası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 kamyonetin üzerinde toplam 28 mevsimlik işçiyi taşıyan iki araç sürücüsüne 4 bin TL para cezası kesildi. Kamyonetler de trafikten men edildi.
İnegöl ilçesi Ankara Karayolu'nda denetim yapan Bölge Trafik ekipleri, durdurdukları Yüksel Y. yönetimindeki 43 U 3732 plakalı kamyonetin kasasında 16 mevsimlik işçinin, Beyazıt A. yönetimindeki 16 AOP 15 plakalı kamyonetin kasasında ise 12 mevimlik işçinin yolculuk yaptığını tespit etti. Durdurulan kamyonetten atlayan bazı işçiler korkudan kaçarken, polisler her iki sürücüye toplam 4 bin TL para cezası keserken, kamyonetleri de trafikten men etti.
Bu tür yolculuklara izin vermeyeceklerini belirten polisler, denetimlerini sürdüreceklerini açıkladılar.
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