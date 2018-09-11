HABER

Ölüm yolculuğuna trafikten men ve para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 19:33 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 kamyonetin üzerinde toplam 28 mevsimlik işçiyi taşıyan iki araç sürücüsüne 4 bin TL para cezası kesildi. Kamyonetler  de trafikten men edildi.

Ölüm yolculuğuna trafikten men ve para cezası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 kamyonetin üzerinde toplam 28 mevsimlik işçiyi taşıyan iki araç sürücüsüne 4 bin TL para cezası kesildi. Kamyonetler de trafikten men edildi.
İnegöl ilçesi Ankara Karayolu'nda denetim yapan Bölge Trafik ekipleri, durdurdukları Yüksel Y. yönetimindeki 43 U 3732 plakalı kamyonetin kasasında 16 mevsimlik işçinin, Beyazıt A. yönetimindeki 16 AOP 15 plakalı kamyonetin kasasında ise 12 mevimlik işçinin yolculuk yaptığını tespit etti. Durdurulan kamyonetten atlayan bazı işçiler korkudan kaçarken, polisler her iki sürücüye toplam 4 bin TL para cezası keserken, kamyonetleri de trafikten men etti.
Bu tür yolculuklara izin vermeyeceklerini belirten polisler, denetimlerini sürdüreceklerini açıkladılar.

FOTOĞRAFLI

Ölüm yolculuğuna trafikten men ve para cezasıÖlüm yolculuğuna trafikten men ve para cezası

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Park halindeki otomobil alev alev yandıPark halindeki otomobil alev alev yandı
Sahibini hastane önünde bekleyen 'Keş' kaybolduSahibini hastane önünde bekleyen 'Keş' kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.