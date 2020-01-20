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  4. Ölümcül aşk üçgeni! Okul müdiresi eski öğrencilerine para vererek...

Ölümcül aşk üçgeni! Okul müdiresi eski öğrencilerine para vererek...

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Korkunç olay Rusya'da yaşandı. İddiaya göre bir okul müdiresi, eski sevgilisinin karısını ortadan kaldırmak için eski öğrencilerine para verdi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

Ölümcül aşk üçgeni! Okul müdiresi eski öğrencilerine para vererek...

35 yaşındaki Vasilisa Maslova, Rusya'nın en prestijli özel okullarından birinde yönetici olarak görev yapıyordu. Müdire Maslova, görev yaptığı okulun eski mezunlarından iki öğrenci ile anlaşıp onlara para verdi.

Yaptığı ödeme karşılığında istediği şey korkunçtu. Maslova, sevgilisi olduğu iddia edilen Mikhail Khananashvili'nin karısı Svetlana Khananashvili'yi öldürmelerini istedi.

21 yaşındaki Nikolay Frolov ve 20 yaşındaki Irina Pogarchenko, 37 yaşındaki Svetlana'ya saldırarak kadını altı bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Muhasebecilik yapan kadın çok kan kaybederek ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan genç kadın solunum cihazına bağlandı.

Olayın ardından yerel gazeteler Moskovalı politikacı Khananashvili ile Vasilisa Maslova'nın yasak aşk yaşadıklarını ve sevgili olduklarını yazdı.

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Liberal siyasi parti Yablokoparty'nin üyesi olan politikacı Mikhail Khananashvili ise, Vasilisa ile sevgili oldukları iddiasını kesin bir dille reddetti.

Khananashvili, "Aramızda bir ilişki yok ama kendisinin uzun süredir bana karşı güçlü hisleri var" dediği bildirildi.

Vasilisa'nın avukatları ise kadının hamile olduğunu ve babasının Mikhail Khananashvili olduğunu iddia etti.

Üç dil konuşan ve başarılı bir meslek hayatı olan Vasilisa, meslektaşları ve iş arkadaşları tarafından yetenekli bir öğretmen, cesur ve harika bir kadın olarak tanımlandı.

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'nın yazdığına göre, Vasilisa ve Mikhail aşk yaşıyordu ancak ikili yakın zaman öne ayrıldı.

Çiftin altı ay önce ayrıldıklarını yazan gazetenin iddiası, Maslova'nın ayrılık sonrasında çok üzgün olduğu ve yasak aşkının eşini kendine rakip gördüğü yönündeydi.

Mikhail'in daha sonra kendisine döneceğini umduğunu yazan gazetenin iddiasına göre, Vasilisa polislere verdiği ifadede, Svetlana'yı sadece korkutmak istediğini, öldürmek istemediğini söyledi.

Ülkenin en prestijli okullarından biri olan Plekhanov Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde eğitim almakta olan Nikolay, Svetlana'yı bıçakladığı gerekçesiyle tutuklandı.

1999 doğumlu üniversite öğrencisi Irına ise Svetlana'yı takip ederek kadının yerini bildirdiği gerekçesiyle gözaltında.

Mikhail Khananashvili, polise verdiği ifadede bunun ikinci saldırı olduğunu ve hem karısının hem de kendisinin daha önce de saldırıya uğradığını söyledi.

Maslova'nın kendisine tuhaf hediyeler gönderdiğini de söyleyen adam, daha önce de karısının ve kendisinin kafasına taşla vurulduğunu ileri sürdü.

Mikhail Khananashvili, son olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, karısının yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınmak üzere olduğunu yazdı ve doktorlara teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya aşk üçgeni vasilisa maslova

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