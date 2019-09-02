Kadriye Hacıoğlu'nun, aralarında akrabalık bağı bulunmayan ayrıldığı eşinden sağlıklı dünyaya getirdiği kızları Cemre Nur ve ardından Melis, yaşıtları gibi gelişim gösterip, konuşmaya, yürümeye başladığı halde giderek yürüyemez ve tüm vücutları işlev göremez hale geldi. İki kızında da 'Beyincik erimesi' olarak da nitelendirilen NCL (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) hastalığı tespit edilen Hacıoğlu, Melis'i kaybetti. Kadriye Hacıoğlu, 19 yıldan bu yana annesi ile dönüşümlü olarak başından bir an ayrılmadığı, oksijen tüpü ve solunum cihazına bağlı, 23 yaşındaki diğer kızı Cemre Nur'u yaşatabilmek çaba harcamayı sürdürüyor.

Küçükçekmece'de ölümcül 'NCL' hastası kızı Cemre Nur'un (23) başından 19 yıldan bu yana ayrılmayan Kadriye Hacıoğlu (45), kurdukları dernek ile daha fazla hasta sahibi aileye ulaşmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Hacıoğlu, ABD'den sonra Avrupa'da uygulanmaya başlanan hastalığa karşı enzim giderlerinin karşılanması amacıyla TBMM'nin yeni yasama yılından umutlu olduklarını vurguladı.

Kadriye Hacıoğlu, kendi çabalarıyla geliştirdiği İngilizcesi ile yurt dışındaki ailelerle bağlantı kurarak, NCL ve tedavi ile ilgili yapılan çalışmaları izlemeye çalıştığını ifade etti. İki kızında da 14 çeşidi bulunan NCL hastalığının 2'nci tipinin tespit edildiğini anlatan Kadriye Hacıoğlu, şunları anlattı:

“Cemre Nur şu an 23 yaşında. 2.5 yaşında ona teşhis konuldu. 18 yıldır yatağa bağımlı. Yoğun bakımdan çıktığı son 13 yıldır solunum cihazına bağlı. Cemre Nur'u 24 saat takip etmek, gece gündüz solunum cihazına pozisyon vermek, boğazını temizlemek gerekiyor. Sürekli yattığı, hareketsiz olduğu için akciğerlerinde balgam problemi oluşuyor. Zaten bu hastaların çoğu akciğer enfeksiyonlarından hayatlarını kaybediyor."

UMUDUNU YİTİRMEDİ

Kadriye Hacıoğlu, Türkiye'de fazla bilinmeyen NCL hastalığına karşı geliştirilen enzim tedavisinin uygulanması, çocukları aynı hastalığa yakalanan ailelerin birlikte hareket etmesi amacıyla geçen yıl yönetiminde de yer aldığı 'NCL Hastalığı ile Mücadele ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etti. Hacıoğlu, tedavi umutlarını yitirmediklerini ifade ederken, şunları söyledi: