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Ölümcül hastalığı atlattı, şimdi bebeğini bekliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle geçen yıl çoklu organ yetmezliğine giren, karnındaki 6 aylık bebeğini kaybeden Fatma Yağlı, doktorların çabası ve yaşama azmiyle yoğun bakımdan çıktı, yeniden yaşama tutundu ve anne olabilmek için gün saymaya başladı - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Özlem Ediboğlu: - "Vücudun enfeksiyona aşırı yanıt vermesi sonucu ölüm ihtimali yüksek. Hastalar, yoğun bakımdan çıksa da fiziksel, bilişsel, psikolojik problem yaşayabiliyor. Hastamızın bu tablodan çıkıp taburcu edilmesi ve yeniden hamile kalması bizi de sevindiriyor" - Yeniden annelik heyecanı yaşayan Fatma Yağlı: - "Yaşadığım ve aileme kavuştuğum için mutluyum, kendimi şanslı hissediyorum"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2017'de "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan, çoklu organ yetmezliği yaşayan ve bu süreçte karnındaki bebeğini kaybeden Fatma Yağlı, doktorların çabası ve yaşama azmiyle yeniden hayata tutundu.

Edremitli Fatma Yağlı (31), Mart 2017'de ikinci çocuğuna hamileyken "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalandı.

Fenalaşıp Edremit'teki hastaneye kaldırılan Yağlı, durumu daha da kötüleşince eşi tarafından İzmir'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

"Vücudun enfeksiyona aşırı yanıt vermesi" anlamına gelen sepsisin tedavi edilmemesi sonucu septik şoka girdiği belirlenen Yağlı, çoklu organ yetmezliği yaşayınca yoğun bakım servisine alınarak uyutuldu.

Ölü doğum yapan Yağlı, bir ay yaşam mücadelesi verdikten sonra gözlerini açtı ancak geçirdiği felç nedeniyle uzun süre vücudunun sol tarafını kullanamadı ve yürüyemedi.

Hayatta kalma şansı çok düşük olduğu halde doktorların çabası ve fizik tedaviyle ayakta kalan Fatma Yağlı, memleketine döndü, yeniden hamile kalınca da yaşamını kurtarıp tekrar anne olmasını sağlayan ekibe teşekkür ziyaretinde bulundu.

- Doktorlara teşekkür

Septik şoktan çıkarak 9 yaşındaki oğlu ve eşiyle mutlu yaşamına geri dönen Yağlı, hastalığını ve bebeğini kaybetme sürecini şöyle anlattı:

"6 aylık hamileydim, yüksek ateş, bilinçte bulanıklık şikayetiyle doktorlara gittik, yine de iyileşemedim. Beyin travması, kısmi felç gibi bulgularla yoğun bakıma yatırmışlar. Bebeğim karnımda ölmüş. Septik şok nedeniyle ciğerlerim ve böbreklerimde büyük sorun oluşmuş, tam bir ay yoğun bakımda kalmışım. Yaşadığım ve aileme kavuştuğum için mutluyum, kendimi şanslı hissediyorum."

Hastanenin yoğun bakım kliniği sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cenk Kıraklı ve ekibine teşekkür eden Yağlı, 18 haftalık hamile olduğunu ve mutluluğunu onu hayata bağlayan ekibe borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

- Doktorlarını da sevindirdi

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDYC) İzmir Yürütücüsü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Ediboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sepsis farkındalığının büyük önem taşıdığını, hastalığın tedavi edilmemesi halinde septik şokla sonuçlandığını söyledi.

Septik şokun hastayı çoklu organ yetmezliğine götürdüğünü dile getiren Ediboğlu, "Sepsisten sonra gelişen septik şokta ölüm ihtimali büyük. Hastalar, yoğun bakımdan çıksa da fiziksel, bilişsel, psikolojik problem yaşayabiliyor. Hastamızda akciğer yetmezliği, ciddi kalp ve damar sorunları söz konusuydu. Bu tablodan çıkıp yaşama tutunması ve yeniden hamile kalması bizi de sevindiriyor." diye konuştu.

Ediboğlu, Fatma Yağlı'nın yaşama tutunduğunu ancak sepsis ve septik şok nedeniyle her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "El hijyeni, grip aşısı, gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi hastalığın önlenmesi açısından büyük önem taşıyor." görüşünü paylaştı.

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Göğüs Hastalıkları Hastanesi sepsis septik şok

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