Ölümcül hastalığı atlattı, şimdi bebeğini bekliyor

Hayatta kalma şansı çok düşük olduğu halde doktorların çabası ve fizik tedaviyle ayakta kalan Fatma Yağlı, memleketine döndü, yeniden hamile kalınca da yaşamını kurtarıp tekrar anne olmasını sağlayan ekibe teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ölü doğum yapan Yağlı, bir ay yaşam mücadelesi verdikten sonra gözlerini açtı ancak geçirdiği felç nedeniyle uzun süre vücudunun sol tarafını kullanamadı ve yürüyemedi.

Fenalaşıp Edremit'teki hastaneye kaldırılan Yağlı, durumu daha da kötüleşince eşi tarafından İzmir'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2017'de "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan, çoklu organ yetmezliği yaşayan ve bu süreçte karnındaki bebeğini kaybeden Fatma Yağlı, doktorların çabası ve yaşama azmiyle yeniden hayata tutundu.

- Doktorlara teşekkür

Septik şoktan çıkarak 9 yaşındaki oğlu ve eşiyle mutlu yaşamına geri dönen Yağlı, hastalığını ve bebeğini kaybetme sürecini şöyle anlattı:

"6 aylık hamileydim, yüksek ateş, bilinçte bulanıklık şikayetiyle doktorlara gittik, yine de iyileşemedim. Beyin travması, kısmi felç gibi bulgularla yoğun bakıma yatırmışlar. Bebeğim karnımda ölmüş. Septik şok nedeniyle ciğerlerim ve böbreklerimde büyük sorun oluşmuş, tam bir ay yoğun bakımda kalmışım. Yaşadığım ve aileme kavuştuğum için mutluyum, kendimi şanslı hissediyorum."

Hastanenin yoğun bakım kliniği sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cenk Kıraklı ve ekibine teşekkür eden Yağlı, 18 haftalık hamile olduğunu ve mutluluğunu onu hayata bağlayan ekibe borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

- Doktorlarını da sevindirdi

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDYC) İzmir Yürütücüsü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Ediboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sepsis farkındalığının büyük önem taşıdığını, hastalığın tedavi edilmemesi halinde septik şokla sonuçlandığını söyledi.