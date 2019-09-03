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Ölümcül hastalıklarda kanser kalbi geçmek üzere

03.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Tüm dünyada insan ölümlerine neden olan hastalıklar arasında kanser kalp hastalıklarını yakaladı.

Ölümcül hastalıklarda kanser kalbi geçmek üzere

Bilim insanları trendin sürmesi halinde kanserin en öldürücü hastalık haline geleceğini açıkladı.The Lancet adlı tıp dergisinde sonuçları yayımlanan iki büyük araştırmaya göre tüm dünyada ölüme sebebiyet veren hastalıklar arasında kanser, kalp hastalıklarını yakaladı. Değişik tipteki kronik hastalıklar arasında "epidemiyolojik geçiş” tespit ettiklerini açıklayan bilim insanları kanserden kaynaklı ölümlerin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümleri geçebileceğini açıkladı.

Araştırmaya başkanlık eden Kanada Quebec Laval Üniversitesi profesörlerinden Gilles Dagenais "Raporumuz kanserin 2017'de yüzde 26 ile dünya çapındaki ölümlerin ikinci en büyük sebebi olduğunu ortaya koydu” dedi.

Kalp hastalıklarının oranının düşmeyi sürdürdüğünü belirten Dagenais "Kanserin tüm dünyada başlıca ölüm sebebi haline gelmesi muhtemel” diye konuştu.

Türkiye de analiz edilen ülkeler arasında

The Lancet dergisinde yayımlanan ve Paris'teki Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi'nde sunulan araştırma İleriye Dönük Kentsel ve Kırsal Epidemiyolojik Çalışmalar (PURE) tarafından yapıldı.

Türkiye de araştırmada analiz edilen ülkeler arasında bulunuyor. Araştırmada analiz edilen diğer ülkeler ise şöyle: Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Hindistan, İran, Malezya, Pakistan, Filistin, Filipinler, Polonya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İsveç, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Zimbabve.

Dünya çapında ölümlerin yüzde 40'ı kalpten

Araştırmaya göre dünya çapındaki orta yaştaki yetişkin birey ölümlerinin yüzde 40'ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor.

2017 yılında tüm dünyadaki yaklaşık 55 milyon ölümden yaklaşık 17 milyon 700 bininin kalp yetmezliği, anjina pektoris, kalp krizi ya da inme gibi kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığı kaydediliyor.

Kalp ve damar hastalıklarına ve bu hastalıklardan kaynaklı ölümlerin yüzde 70'ine yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, beslenme, sigara gibi hayat tarzıyla ilgili ve değiştirilebilir riskler neden oluyor.

Zengin ülkelerde kanser yoksul ülkelerde kalp

Ancak araştırmalara göre yüksek gelirli ülkeler ile düşük gelirli ülkeler arasında çarpıcı bir fark bulunuyor. Yüksek gelirli ülkelerde kanser kaynaklı ölümler kalp rahatsızlığından kaynaklı ölümlerin iki katı düzeyinde.

Bu ülkelerde kolesterol düşürücü statinler ve tansiyon düşürücü ilaçların son yıllarda kalp hastalıklarının çarpıcı bir biçimde azalmasına neden olduğu kaydediliyor.

Düşük gelirli ülkelerde ise kalp ve damar hastalıkları kansere göre oran olarak daha öldürücü. Dagenais başkanlığındaki araştırma ekibi, bunun nedeninin düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmetlerinin niteliğinin düşük olmasıyla ilgili olabileceğine işaret ettiğini açıkladı.

Araştırma yoksul ve orta gelirli ülkelerde hastaneye yatırma oranlarının ve kalp hastalıklarına ilaç tedavisinin zengin ülkelere göre önemli oranda düşük olduğunu ortaya koydu.

Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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