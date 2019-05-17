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Ölümcül kolera Yemen’deki sağlık durumunu kötüleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Yemen’de koleranın hızla yayılması ülkedeki sağlık durumunu gittikçe kötüleştiriyor.Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Mayıs ayı başlarında yayınladığı Ocak 2018 - Nisan 2019 dönemini kapsayan raporda, Yemen’de 649 bin 910 kolera vakasına rastlandığı, bunlardan binden fazlasının ölümle sonuçlandığı ve vakaların yüzde 22,6’sının 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bildirildi.Başkent Sana’nın güneyindeki Hiziaz semtinde yaşayan Mohamad Ali Saleh’in El Sabeen hastanesinde kolera tedavisi gören 8 yaşında bir çocuğu var.

Yemen’de koleranın hızla yayılması ülkedeki sağlık durumunu gittikçe kötüleştiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Mayıs ayı başlarında yayınladığı Ocak 2018 - Nisan 2019 dönemini kapsayan raporda, Yemen’de 649 bin 910 kolera vakasına rastlandığı, bunlardan binden fazlasının ölümle sonuçlandığı ve vakaların yüzde 22,6’sının 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bildirildi.
Başkent Sana’nın güneyindeki Hiziaz semtinde yaşayan Mohamad Ali Saleh’in El Sabeen hastanesinde kolera tedavisi gören 8 yaşında bir çocuğu var. Saleh, "Savaşın ortasında bir baba olarak durumun kötüye gittiğini görüyorum. Kendi çocuğuna kolera bulaştırılana kadar kimse sağlık sorunuyla ilgilenmez" dedi.
Al Sabeen hastanesinde kolera tedavi bölümünde çalışan doktor İsmail el-Mansouri, farkındalık eksikliği ve kötü ekonomik durumun Yemen’de hastalığın hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi. Mansouri, "Geçtiğimiz aylarda hastanemiz kolera ile çok sayıda hasta aldı. Bazıları kritik şartlar altında. Hastalığın bu kadar yayılması farkındalık eksikliği ve zor ekonomik koşulların yanı sıra tıbbi malzeme eksikliğinden kaynaklanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Yemen’de, hükümet güçleri ve Husi isyancıları arasında 2014 yılının sonlarından bu yana süren çatışmalarda çoğu sivil olmak üzere on binlerce insan öldü. Uzun süren savaş, dünyanın en kötü insani krizini meydana getirdi. Birleşmiş Milletler’e göre şu anda yaklaşık 24 milyon Yemenli yani Yemen nüfusunun yüzde 80’i insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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