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Ölümcül olabilen virüs Türkiye’de görüldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve nadiren de olsa ölüme yol açabilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu hakkında bilgi vererek, Türkiye’de bu şekilde 4 vak’a tespit edildiğini kaydetti.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonunun sivrisinek sokması ile bulaştığı ve insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen bir hastalık olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve nadiren de olsa ölüme yol açabilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu hakkında bilgi vererek, Türkiye’de bu şekilde 4 vak’a tespit edildiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonunun sivrisinek sokması ile bulaştığı ve insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen bir hastalık olduğu belirtildi. Öte yandan bu hastalığın nadiren de olsa ölüme yol açabileceği kaydedildi.
Hastalığın genellikle mevsimsel olduğunun ve yaz boyunca ya da sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü belirtilen açıklamada, salgın bölgelerinin başlıca kuş göç yolları üzerinde yer aldığı vurgulandı. Kuşların virusun esas konağı olduğunun altı çizilen açıklamada, sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi halinde virüsü insanlara bulaştırabildiği belirtildi.
Hastalığın kuluçka süresinin 3 ile 14 gün olduğunu ve virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmediğinin belirtildiği açıklamada, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı, kusma ve ciltte döküntü görülebildiği bilgisi verilerek, “Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. 2018’de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmıştır” ifadeleri kullanıldı.
2018 yılında Türkiye’de de 26 vak’a görüldüğünün ve bu yıl da tamamı İstanbul Avcılar’da ve Temmuz ayında olmak üzere 4 vak’a tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir.Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ’ye bilgilendirme yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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