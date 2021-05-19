Ölümcül saldırı! Avustralyalı sörfçü, köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti

Korkunç olayın yaşandığı yer Avustralya'nın Sidney kenti. Forster açıklarında 50 yaşındaki bir sörfçü köpekbalığı saldırısına uğradı.

Kalçasından derin darbeler alan kişi olay yerindeki sağlık görevlilerinin ve çevredekilerin yardımıyla hemen kıyıya çıkarıldı ama talihsiz adam kan kaybı nedeniyle kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Polis Müfettişi Christopher Schilt, hayatını kaybeden sörfçü hakkında, "Saldırı gerçekleştiğinde aslında köpek balığını gördü ve başkalarını uyarmak için seslendi" dedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başka bir yetkili de "Arkadaşları onu kıyıya geri getirmişti ancak kan kaybından dolayı kalp krizi geçirdi. Sahilde bulunan emekli bir sağlık görevlisi, acil servisler gelene kadar kalp masajı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından, Forster plajlarının kapatıldığını bildiren yetkililer, bölgede drone ile yapılan incelemelerde iki köpek balığına rastlandığını kaydetti.

Yetkililer, bölgede daha önce köpek balığı saldırısı bildirilmediğini ifade etti.





