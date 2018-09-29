Ölümcül salgın: Çakmak gazı! Son beş ayda beş genç hayatını kaybetti

Bonzainin ardından çocuk ve gençler yençler için yeni tehlike çakmak gazı, hızla yayılıyor.Son 5 ayda 5 gencin ölümüne yol açan çakmak gazı, vücutta oksijen eksikliği, kalp yetersizliği, kalp durması ve kusmaya bağlı ölümlere neden oluyor. Satışında kısıtlama olmaması ve 3-10 lira arasında değişen fiyatı çakmak gazı bağımlılığının artmasına yol açıyor.

1 / 12 İNTERNETTE DE SATILIYOR Çakmak gazına ulaşmak çok kolay! İşporta tezgahları ve ‘bir liracı’ olarak tanımlanan dükkanların yanı sıra internetteki alışveriş sitelerinden de çakmak gazı almak mümkün.

2 / 12 Eminönü - Tahtakale hattındaki oyuncak dükkanlarında bile 3 liraya çakmak gazı satıldığını tespit ettik.

3 / 12 KAN KANSERİ TEHLİKESİ Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı, gençlerin uçucu madde temininde zorlanmadıklarını belirterek, çakmak gazı bağımlılığının özellikle sosyoekonomik seviyesi düşük ailelerin çocukları ile kimsesiz çocuklar arasında yaygın olduğuna dikkat çekiyor.

4 / 12 Hancı, çakmak gazı bağımlılığının uzun süreçte karaciğer hasarı ve kan kanserine neden olduğunu vurguluyor.

5 / 12 YILDA 30 ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR Milliyet'te yer alan habere göre, Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kerem Doksat ise çakmak gazının beyindeki dopamin reseptörüne bağlanıp, bağımlılık yaptığının altını çizerek şu bilgileri paylaştı:

6 / 12 “Oje, aseton, bali, saç spreyi, çakmak gazı bağımlılık yapan ürünler. Türkiye’de sigara ile nargile tümden yasaklanmalı. Bu iki madde, çakmak gazı bağımlılığına giden yolun taşları. Çakmak gazı toksik maddeler içeriyor ve 12-14 yaş arası gençlerde yaygın kullanıldığını gözlemliyoruz.

7 / 12 Özellikle büyük okulların civarındaki kafeler ve bilardo salonları sıkı denetlenmeli, eğitim seferberliği başlatılmalı.

8 / 12 Her yıl ortalama 30 çocuğumuzu bu nedenle kaybediyoruz. Tedavide, hipnoz yöntemi de etkili oluyor. Çakmak gazının bir kez kullanılması bile bağımlılık yapar.”

9 / 12 VALİLİKLERDEN YASAK KARARLARI Çakmak gazının satışına dair doğrudan düzenleme yok. Sağlık Bakanlığı’nın “Uçucu maddelerin zararlarından korunma” başlıklı yönetmeliği, bağımlılık yapan maddelerin satışına 18 yaş sınırlaması getiriyor. Ancak bu yönetmelikte ‘Çakmak gazı’ ve etken maddesine dair ibare yok. Fakat valilikler, aldıkları kararla çocuklara çakmak gazı satışını yasaklıyor.

10 / 12 BÜYÜK SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLUYOR Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Figen Karadağ da çakmak gazı bağımlılığının esrar, sigara ve opiyat türevlerinden farklı olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Ürüne ulaşmak ucuz ve kolay. Çakmak gazı bağımlıları genellikle ergen gençler. Bunun nedeni kötü alışkanlıkları olan arkadaşlar.

11 / 12 Çakmak gazı ani ölümlere neden olurken, bağımlılık süreci diğer uyuşturuculardan farklı değil. İçeriğindeki bütan gazı, kalp ritmini hızlandırıcı etkiye sahip. Tuzağa düşen çocuk kendisini daha iyi hissettiğini zannedip bağımlı oluyor.