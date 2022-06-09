HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ölümcül sonuçları var! En yaygın belirtileri...

Ölümcül sonuçları var! En yaygın belirtileri...

09.06.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızda en sık karşılaşılan hastalıklardan. Sağlıksız yaşamın artması kanser vakalarının da artmasına sebep oluyor. Kanserin birçok türü bulunuyor. Bu kanser türleri arasında bulunan beyin kanseri oldukça ciddi sonuçlara yol açıyor. Beyin kanserini erken teşhis etmek diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi hayati önem taşıyor.

Ölümcül sonuçları var! En yaygın belirtileri...

Beyin kanseri beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında anormal hücrelerin büyümesinden ve yeni bir kitle haline gelmesinden dolayı oluşuyor. Her yaşta görülebilen beyin kanseri kafatasının içerisinde basınca neden oluyor. Bu baskı ve basınç hastaların beyin görevini yerine getirememesine sebep oluyor. Beyin tümörüne neden olan etkenler arasında genetik, radyasyon, kimyasallara maruz kalma, sigara kullanımı, sağlıksız yaşamak yer alıyor. Beyin kanserinin belirtilerine dikkat etmek ve bu belirtiler hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor.

BEYİN KANSERİNİN BELİRTİLERİ

NÖBETLER

k4

Nöbetler genellikle epilepsi ile bağlantılıdır, ancak aynı zamanda bir beyin tümörünün belirtisi de olabilir. Doktorlara göre, tümörlü hastaların neredeyse %60'ı nöbet geçiriyor. Nöbet öncesi bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi belirtiler de yaşayabilirsiniz. Nöbet geçiriyorsanız ve buna neden olabilecek bilinen bir hastalığınız yoksa mutlaka bu konuda bir doktora danışmalısınız.

UZUVLARINIZDAKİ DEĞİŞİK HİSLER

k3

Bir uzuvda günler veya haftalar içinde kademeli olarak duyu kaybı, güçsüzlük veya hareket sorunları yaşıyorsanız, bu potansiyel bir beyin tümörünün işareti olabilir. Uzuvlarınızdaki garip hislere, aniden dengenizi kaybetmenize veya yürümekte zorlanmanıza da eşlik edebilir. Her zamankinden daha sakar olduğunuzu düşünüp göz ardı ediyor olabilirsiniz ama bu ciddi bir hastalığın işareti olabilir.

BAŞ AĞRISI

k5

Hepimizin zaman zaman başı ağrır ve bu genellikle büyük bir endişe kaynağı değildir. Ancak sık görülen baş ağrıları, beyin kanserinin yaygın bir belirtisi olabilir. Aniden normalden daha sık baş ağrısı çekiyorsanız, ağrı normalden daha kötüyse veya sizin için işe yarayan ilaçlar rahatlama sağlamıyorsa, bir doktora danışmalısınız.

GÖRME SORUNLARI

k1

Görme yeteneğinizdeki bir değişiklik, beyin tümörünün başka bir yaygın belirtisidir. Görme sorunları çevrenin aniden bulanıklaşması veya çevresel görüşünüzle ilgili sorunlar olabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer uyarı işaretleri arasında ışığa duyarlılık, çift görme, yüzen görüş ve anormal göz hareketleri bulunur.

İLETİŞİMDE ZORLUK

k2

Ara sıra başkalarını anlamadığınız veya kendi düşüncelerinizin izini kaybettiğiniz bir beyin sisi anı yaşayabilirsiniz. Ancak kendinizi aniden iletişim kurma, yazma veya okuma güçlüğü gibi bilişsel değişiklikler yaşarken bulursanız bu bir beyin tümörünün belirtisi olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayı giderek artıyor! Maymun çiçeği vakaları endişe yarattıSayı giderek artıyor! Maymun çiçeği vakaları endişe yarattı
Nuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemediNuray'ı katleden cani: Zayıf olduğu için bana direnemedi
Milyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın varMilyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın var
Anahtar Kelimeler:
kanser İletişim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Partili isimden dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

İlginizi Çekebilir

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.