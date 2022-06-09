Ölümcül sonuçları var! En yaygın belirtileri...

Beyin kanseri beyin hücrelerinin yenilenmesi sırasında anormal hücrelerin büyümesinden ve yeni bir kitle haline gelmesinden dolayı oluşuyor. Her yaşta görülebilen beyin kanseri kafatasının içerisinde basınca neden oluyor. Bu baskı ve basınç hastaların beyin görevini yerine getirememesine sebep oluyor. Beyin tümörüne neden olan etkenler arasında genetik, radyasyon, kimyasallara maruz kalma, sigara kullanımı, sağlıksız yaşamak yer alıyor. Beyin kanserinin belirtilerine dikkat etmek ve bu belirtiler hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor.

BEYİN KANSERİNİN BELİRTİLERİ

NÖBETLER

Nöbetler genellikle epilepsi ile bağlantılıdır, ancak aynı zamanda bir beyin tümörünün belirtisi de olabilir. Doktorlara göre, tümörlü hastaların neredeyse %60'ı nöbet geçiriyor. Nöbet öncesi bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi belirtiler de yaşayabilirsiniz. Nöbet geçiriyorsanız ve buna neden olabilecek bilinen bir hastalığınız yoksa mutlaka bu konuda bir doktora danışmalısınız.

UZUVLARINIZDAKİ DEĞİŞİK HİSLER

Bir uzuvda günler veya haftalar içinde kademeli olarak duyu kaybı, güçsüzlük veya hareket sorunları yaşıyorsanız, bu potansiyel bir beyin tümörünün işareti olabilir. Uzuvlarınızdaki garip hislere, aniden dengenizi kaybetmenize veya yürümekte zorlanmanıza da eşlik edebilir. Her zamankinden daha sakar olduğunuzu düşünüp göz ardı ediyor olabilirsiniz ama bu ciddi bir hastalığın işareti olabilir.

BAŞ AĞRISI

Hepimizin zaman zaman başı ağrır ve bu genellikle büyük bir endişe kaynağı değildir. Ancak sık görülen baş ağrıları, beyin kanserinin yaygın bir belirtisi olabilir. Aniden normalden daha sık baş ağrısı çekiyorsanız, ağrı normalden daha kötüyse veya sizin için işe yarayan ilaçlar rahatlama sağlamıyorsa, bir doktora danışmalısınız.

GÖRME SORUNLARI

Görme yeteneğinizdeki bir değişiklik, beyin tümörünün başka bir yaygın belirtisidir. Görme sorunları çevrenin aniden bulanıklaşması veya çevresel görüşünüzle ilgili sorunlar olabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer uyarı işaretleri arasında ışığa duyarlılık, çift görme, yüzen görüş ve anormal göz hareketleri bulunur.

İLETİŞİMDE ZORLUK

Ara sıra başkalarını anlamadığınız veya kendi düşüncelerinizin izini kaybettiğiniz bir beyin sisi anı yaşayabilirsiniz. Ancak kendinizi aniden iletişim kurma, yazma veya okuma güçlüğü gibi bilişsel değişiklikler yaşarken bulursanız bu bir beyin tümörünün belirtisi olabilir.



