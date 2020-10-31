HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ölümden böyle döndüler

Ölümden böyle döndüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 6 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Ölümden böyle döndüler

Gaziantep’te 6 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ölümün korkusunu ve yaşamın sevincini aynı anda hisseden internet kafe sahibi ve motosiklet sürücüsü ise anlık refleks ile ölümden döndü. Kazadan saniyelerle kurtulan internet kafe sahibi, "yeniden doğdum" diyerek, saniyelerle hayatta kalabilmenin sevincini yaşıyor.
Kaza, geçtiğimiz hafta Şahinbey İlçesi 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Renault marka otomobil mahalle arasında seyir halindeyke bulunan sürücü, direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu bir internet kafenin duvarına çarptı. O anlarda kafe sahibi Mustafa Özzorlu ise dükkanın önünde oturduğu masada işleriyle uğraşıyordu. Kendisine doğru gelen aracı fark etmesiyle attığı geri adımlarla ölümden son anda kurtuldu. Kazanın yaşandığı anlarda bir motosiklet sürücüsü ise üzerine gelen otomobilden kaçarak kurtulmayı başardı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiyle kafe sahibi ve motosiklet sürücüsü adeta ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Metrelerce sürüklenen otomobilde de bulunan 4 kişi de hafif yaralarla kazayı atlattı.

“Verilmiş bir sadakamız varmış”
İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten Özzorlu, “Allah esirgedi bizi, dışarıda oturuyordum biranda nasıl oldu anlamadım. Bir anda baktım üzerime geliyor o an refleksle kalktım kaza oldu kendilerini de Allah esirgedi 4 kişi vardı arabanın içinde büyük bir şok yaşadık, Azrail ile karşı karşıya geldik verilmiş bir sadakamız varmış” dedi.

“Yeniden doğmuş gibi hissediyorum”
Büyük bir korku yaşadığını ifade eden Özzorlu, hala bir ses duyduğunda korku yaşadığını kaydetti. Özzorlu, “Kazanın görüntülerini izleyince ‘verilmiş sadakamız varmış Allah’a çok şükür yaşıyoruz’ dedik. Yeni doğmuş gibi hissediyorsun gitmiş gelmiş gibi hissediyorsun çünkü her an her şey olabilir” diye konuştu.

Ölümden böyle döndüler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
En Çok Okunan Haberler
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Diğer Haberler
BUDO'nun sabah seferleri iptal edildi
BUDO'nun sabah seferleri iptal edildi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
31 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı
DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (31 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bakan Koca'dan önemli çağrı: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın
Bakan Koca'dan depremle ilgili önemli çağrı
Seferihisar'da son durum havadan böyle görüntülendi
Seferihisar'da son durum havadan böyle görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.