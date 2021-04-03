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  4. Ölümden döndü! Paraşütte seks fantezisi acilde bitti

Ölümden döndü! Paraşütte seks fantezisi acilde bitti

03.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatını renklendirmek isteyen adam penisini kapı deliğine sıkıştırmış çiftlerin macerası acilde bitmişti. Haliyle bu olay dünya basınında yer almış, şaşkınlıkla karşılanmıştı. Yine buna benzer bir fantezi de dikkat çeken türdendi. Cinsel hayatlarında sürekli farklılık arayan çift, paraşütte seks yapmak isteyince olanlar oldu. William adındaki adamın paraşütü bir süre açılmadı ve ölümle burun buruna geldi.

Ölümden döndü! Paraşütte seks fantezisi acilde bitti

Gördüğümüz haberlere göre insanlar aşk hayatlarını renklendirmek için türlü ilginçliklere başvuruyor. Gerçek olamayacak kadar saçma olan bu olayda İngiliz çift, paraşütle atlarken seks yapmaya kalkıştı ancak fantezileri hastanenin acil servisinde bitti.

Havadayken cinsel ilişkiye girmeye çalışan çift birbirine dolandı, William'ın paraşütü bir süre açılmadı. Havada bir mücadele içine giren adam sonunda aşağı indiğinde burnundan kanlar akmaya başladı ve derin bir ağrıyla baş başa kaldı. Çekilen röntgen sonucunda burnunun kırıldığını fark eden William, "Ben bir adrenalin bağımlısıyım eşim Leslie de öyle. Cinsel hayatımız gördüğünüz gibi oldukça hareketli. İlginç şeyler denemeyi seviyoruz. Burnumun nasıl kırıldığını bilmiyorum ama bu adrenalin çok iyiydi'' diye konuşuyor.

''ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM''

Leslie ise, "Onu yerde gördüğümde, ilk önce öldüğünü düşündüm. Kanamasını durdurmak için burnuna birkaç tampon koyduk ve hemen hastaneye koştuk. Bunu bir burun kırığı ile atlattığımıza seviniyorum. Daha da kötü olabilirdi. Seks konusunda çok ama çok aktifim. Seks yapmayı denemenin birçok farklı yolunu buluyorum'' şeklinde konuşuyor.

OLAY ANI CANLANDIRILDI

Geçen günlerde gerçekleşen bu olayın canlandırma çekimleri yapıldı ve TLC'Nin Sex Sent Me to the ER (Beni Acillik Eden Seks) adındaki reality şovda yayınlandı.

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