Ölümden döndü! Paraşütte seks fantezisi acilde bitti

Gördüğümüz haberlere göre insanlar aşk hayatlarını renklendirmek için türlü ilginçliklere başvuruyor. Gerçek olamayacak kadar saçma olan bu olayda İngiliz çift, paraşütle atlarken seks yapmaya kalkıştı ancak fantezileri hastanenin acil servisinde bitti.

Havadayken cinsel ilişkiye girmeye çalışan çift birbirine dolandı, William'ın paraşütü bir süre açılmadı. Havada bir mücadele içine giren adam sonunda aşağı indiğinde burnundan kanlar akmaya başladı ve derin bir ağrıyla baş başa kaldı. Çekilen röntgen sonucunda burnunun kırıldığını fark eden William, "Ben bir adrenalin bağımlısıyım eşim Leslie de öyle. Cinsel hayatımız gördüğünüz gibi oldukça hareketli. İlginç şeyler denemeyi seviyoruz. Burnumun nasıl kırıldığını bilmiyorum ama bu adrenalin çok iyiydi'' diye konuşuyor.

''ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM''

Leslie ise, "Onu yerde gördüğümde, ilk önce öldüğünü düşündüm. Kanamasını durdurmak için burnuna birkaç tampon koyduk ve hemen hastaneye koştuk. Bunu bir burun kırığı ile atlattığımıza seviniyorum. Daha da kötü olabilirdi. Seks konusunda çok ama çok aktifim. Seks yapmayı denemenin birçok farklı yolunu buluyorum'' şeklinde konuşuyor.