Ölümden döndüler: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Fatih Balcı idaresindeki 16 ET 449 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Hüseyin Başbunar’ın kullandığı 16 Y 5510 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan 16 Y 5510 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Hüseyin Başbunar’ın kulladığı araçta bulunan Macide Başbunar ile Hulusi Sayın yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu Bursa-Ankara yolunda trafik kısa süre kontrollü bir şekilde sağlanırken, araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.



