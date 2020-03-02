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  4. Ölümden döndüler! Bursa'da özel halk otobüsü alev topuna döndü

Ölümden döndüler! Bursa'da özel halk otobüsü alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Bursa'da özel bir halk otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 10 yolcu ise kısa sürede tahliye edildi.

Ölümden döndüler! Bursa'da özel halk otobüsü alev topuna döndü

Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs alev topuna dönerken, yangın çevredeki bir işyerine de kısmen zarar verdi. Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, geriye demir yığınları kaldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polisler de sürücünün ifadesini aldılar. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa araç yangını

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